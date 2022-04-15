Житло, взяте в іпотеку чи кредит, зруйноване: які пільги можна отримати

Український парламент нещодавно ухвалив низку змін, щоб полегшити ситуацію для українців-позичальників на час війни. Про нововведення розповів адвокат Роман Сімутін.

— На час дії воєнного стану та в тридцятиденний термін після споживач не несе відповідальності в разі прострочення за споживчим кредитом. Також споживач звільняється від обов’язку сплати неустойки (штрафу, пені) та інших платежів за договором при простроченні споживчого кредиту, — пояснює Роман Сімутін. — Збільшення процентної ставки за користування кредитом забороняється. Важливо, що нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Кредитні канікули — це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Також кредитні канікули — це право кредитора, а не його зобов’язання. Саме тому щодо кредитних канікул адвокат радить домовитися безпосередньо з кредитором.

— А як тоді бути з іпотекою?

— У період дії воєнного стану та в тридцятиденний строк після його припинення з іпотечного майна виселяти не можна. Також не можна його продавати на електронних торгах. За законом підставою припинення іпотеки є наявність фактів знищення майна, переданого в іпотеку; відсутність обставин її відновлення іпотекодавцем. Тож, враховуючи наведені факти, раджу вчинити дії, направлені на внесення відомостей до державних реєстрів. А саме, запису про закриття об'єкта нерухомого майна. Підставою внесення запису є знищення об'єкта нерухомого майна. Якщо будинок/квартиру знищено або пошкоджено, адвокат рекомендує негайно повідомити про це іпотекодержателя та запропонувати йому дату й час для складання акту перевірки наявності та стану майна (об'єкта нерухомості, яким забезпечено зобов'язання). В акті варто детально визначити стан об’єкта іпотеки та зазначити пояснення щодо обставин, які стали причиною цих подій.

Як зазначає адвокат, кредитні договори — індивідуальні, тому слід дивитися кожен окремо. А для того, щоб для людей із іпотекою ця позика не стала борговою кабалою, на державному рівні повинні ухвалити мінімальні гарантії.

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