Як отримати компенсацію власникам житла, які приймають переселенців: поради юриста

Постановою Кабміну від 19 березня 2022 р. № 333 запроваджена можливість для власників житла отримати компенсацію від держави за розміщення у себе переселенців. Повна офіційна назва допомоги така: «Компенсація витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб».

— Право отримати її мають особи, що відповідають таким умовам: є власниками жилого приміщення, що відноситься до приватного житлового фонду, досягли віку 18 років, прийняли в цьому житлі переселенців на безоплатній основі, — пояснює адвокатка Дар'я Тарасенко. — Розраховується компенсація індивідуально з розрахунку 14,77 грн за кожну особу за кожен день проживання, починаючи з дня включення інформації до реєстру. Орієнтовно сума компенсації становить 445 грн на місяць за кожну розміщену особу. Відповідно, якщо власник житла прийняв родину з 4 осіб на повний місяць, сума компенсації становитиме приблизно 1780 грн.

— Як отримати компенсацію?

— Не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати заяву до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення. В заяві зазначаються ПІБ кожного з розміщених осіб та додаються копії документів, що посвідчують їхню особу. До 5 числа наступного місяця (включно) подати до виконкому заяву за затвердженою формою (бланк мають видати у виконкомі). Постановою також передбачена можливість подати заяву в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, але радимо узгодити це безпосередньо із виконкомом.

Зачекати 5 робочих днів, доки розглядається заява. Протягом цього терміну до житла можуть навідатись перевіряльники для встановлення достовірності відомостей.

Очікувати зарахування суми компенсації на банківський рахунок, зазначений в заяві.

Власник жилого приміщення зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їхньої кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні, до виконкому.

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