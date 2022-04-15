Що буде з тарифами на гарячу воду: у Києві ухвалили важливе для мешканців столиці рішення

Київ, який все ще може стати мішенню ракет рашистів, вирішив зберегти тарифи на гарячу воду на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив після засідання Київської міської ради 15 квітня, повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинилися у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення про надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні опалювального сезону, який минув. Тобто ми продовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх! — сказав Кличко.

У свою чергу заступник міського голови Петро Пантелєєв нагадав, що міська влада, незважаючи на зростання вартості природного газу та інші збільшені витрати теплопостачальних підприємств, змогли стримати зростання тарифів на тепло та гарячу воду під час опалювального періоду, забезпечивши аварійне обслуговування теплопостачальної інфраструктури навіть в умовах обстріл столиці.

«У країні продовжує діяти військовий стан, необхідно поки що продовжити дію звичних цін на гарячу воду на найближчі два місяці. Далі — ситуація залежатиме від ціни на газ, які встановлюються на рівні країни», — пояснив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, незважаючи на війну, у Києві з 15 квітня запустили новий трамвайний маршрут на Троєщину.

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