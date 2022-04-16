Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку з 1 травня

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні провів нараду з усіма керівниками силових структур, також зустрічався з чиновниками та обговорював з ними економічні питання, що виникли за час воєнного стану.

«Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведено успішно попри все. Незважаючи на всі „вангування“, тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час», — зазначив він.

За словами Зеленського, щонайменше протягом найближчих півроку діятимуть чинні тарифи на електроенергію — 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловат. А це — 80 відсотків домогосподарств.

Також на нараді наголошувалося, що чотири п'ятих усіх українські підприємства вже повернулися до роботи на безпечній території.

До речі, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці вирішили до 31 травня залишити чинні тарифи на гарячу воду та теплову енергію на рівні опалювального сезону. Подальше коригування тарифів залежатиме від ціни на газ, яка буде встановлена ​​на рівні держави.

Нагадаємо, що раніше було прийнято рішення, що на час воєнного стану, починаючи з березня 2022 року, нарахування за споживання холодної та гарячої води здійснюватиметься з урахуванням коригувального коефіцієнта для тих споживачів, які не передавали показники лічильників або у яких такі лічильники відсутні.

Фото Pixabay

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