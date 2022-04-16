30.00 / 31.49 32.47 / 34.18
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку з 1 травня

8:39 16 квітня 2022
Гривні

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні провів нараду з усіма керівниками силових структур, також зустрічався з чиновниками та обговорював з ними економічні питання, що виникли за час воєнного стану.

«Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведено успішно попри все. Незважаючи на всі „вангування“, тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час», — зазначив він.

За словами Зеленського, щонайменше протягом найближчих півроку діятимуть чинні тарифи на електроенергію — 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловат. А це — 80 відсотків домогосподарств.

Також на нараді наголошувалося, що чотири п'ятих усіх українські підприємства вже повернулися до роботи на безпечній території.

До речі, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці вирішили до 31 травня залишити чинні тарифи на гарячу воду та теплову енергію на рівні опалювального сезону. Подальше коригування тарифів залежатиме від ціни на газ, яка буде встановлена ​​на рівні держави.

Нагадаємо, що раніше було прийнято рішення, що на час воєнного стану, починаючи з березня 2022 року, нарахування за споживання холодної та гарячої води здійснюватиметься з урахуванням коригувального коефіцієнта для тих споживачів, які не передавали показники лічильників або у яких такі лічильники відсутні.

Фото Pixabay

632

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

Найсмачніший сніданок «Виручайка» від Людмили Борщ: діти просто закохані в нього, і завжди просять добавки

чебуреки

«Чудовий смак, що сподобається усім»: готуємо пісні чебуреки

Воскресіння Лазаря

В українців сьогодні Лазарєва субота: що категорично не можна робити 16 квітня і на що треба звернути особливу увагу

Гривні

Сотням тисяч українців нарахують нові соціальні виплати: хто скільки отримає

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.