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Гроші

Сотням тисяч українців нарахують нові соціальні виплати: хто скільки отримає

9:32 16 квітня 2022
Гривні

Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого Мінсоцполітики разом з Всесвітньою продовольчою програмою ООН та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців впровадять додаткові програми грошових виплат для найбільш вразливих категорій населення, постраждалих від війни росії проти України.

Як повідомляють у Кабміні, розмір виплат становитиме 2220 гривень на місяць на кожну особу, охоплену програмою. Гроші виплачуватимуть протягом трьох місяців на банківський рахунок отримувача.

Візначається, що для отримання допомоги українці не мають нікуди звертатися — гроші виділятимуться на основі даних, які містяться у наявних державних реєстрах. Їх виплачуватимуть постраждалим від війни та родинам з числа вразливих категорій, які будуть окремо погоджені у відповідних меморандумах про співпрацю.

Ця програма розрахована на допомогу 200 тисячам українців. Передбачається, що в кожній вразливій родині гроші зможуть отримати до 3 її членів родини. Це буде здійснюватися за рахунок коштів, залучених структурами ООН. Розмір таких виплат та право на отримання не залежать від отримання особами інших видів соціальної допомоги, допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Також ця допомога не враховуватиметься під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Раніше таку додаткову програму підтримки Мінсоцполітики запровадило з ЮНІСЕФ для домогосподарств, які мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки, а також для родин, які мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одну дитину з інвалідністю. Програма на першому етапі охопить 50 тисяч сімей, у кожній з яких допомогу зможуть отримати до 5 членів родини.

Ексклюзивний матеріал «Скільки грошей і за якою держпрограмою платять українцям під час війни — розповідає міністерка Марина Лазебна» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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