Гроші не пропадуть: що буде із виплатами на заблоковані з 1 квітня картки «Ощадбанку»

З 1 квітня частина українських пенсіонерів зіштовхнулася з проблемою неможливості отримання пенсій на картки через їх блокування «Ощадбанком». Банк заблокував картки вимушено переміщених осіб, які обслуговувалися за тарифним пакетом «Мій рахунок» і термін дії яких закінчився під час карантину. Про це повідомляє Telegram-канал «Пенсійний кур’єр_online».

У зв’язку з цим у багатьох пенсіонерів виникло питання — куди піде пенсія в разі блокування банківської картки.

Як зазначає юрист ГО «Донбас SOS» Михайло Фоменко в коментарі для «Свої.City», пенсія нікуди не зникне. Пенсійні виплати продовжуватимуть надходити на рахунок «Ощадбанку» і залишатимуться там аж до перевипуску картки, навіть при блокуванні. Відповідно, після звернення у відділення «Ощадбанку» і отримання нової картки, можна буде отримати свої гроші.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що у квітні для людей з окремих міст та районів, де через активні бойові дії органи соціального захисту населення не мали змоги працювати, уряд запровадив спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги, пільг та субсидій.

Фото Pixabay

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