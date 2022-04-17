«Приват24» тимчасово припиняє роботу: що буде з грошима українців

Клієнтів «ПриватБанку», який передумав встановлювати кредитні канікули до червня, попередили про те, що на деякий час вони втратять доступ до мобільного додатку та web-версії сервісу «Приват24».

Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

Зазначається, що доступ до сервісу буде відключено на ніч із 17 на 18 квітня. Мобільна програма та web-версія «Приват24» також будуть недоступні. У «ПриватБанку» це пояснили проведенням чергового етапу регламентних робіт.

«ПриватБанк з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня проводить черговий етап планових регламентних робіт у Приват24, необхідних для безпечної та якісної роботи сервісів…. Просимо вибачити за тимчасові незручності і сподіваємось на ваше розуміння!», — написали у банківській установі.

Також повідомляють, що тимчасові перебої у роботі «Приват24» можливі протягом усього дня, 18 квітня. Незручності можливі через процес стабілізації у роботі сервісів.

У «ПриватБанку» просять клієнтів не панікувати та поставитися з розумінням до того, що відбувається.

Подібні регламентні роботи банк проводить регулярно — востаннє програма була недоступна в ніч з 10 на 11 квітня.

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