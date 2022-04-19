Європейські бренди показують справжнє обличчя в умовах війни: заява українського виробника «Миропласт»

У компанії «Миропласт» просять звернути увагу всіх учасників віконного ринку на цинічні дії представників деяких європейських брендів.

«У час, коли сотні міжнародних компаній виходять з ринку росії, не бажаючи спонсорувати криваву війну, ціла низка європейських ПВХ-профілістів продовжує повноцінно працювати на території росії та білорусі. Гучні заяви про нібито припинення роботи на цих ринках мали лише популістський характер», — кажуть у компанії й звертають увагу, що у той же час українські представництва цих брендів вдаються до не менш ганебних дій.

«Під виглядом добрих намірів „допомогти відбудувати Україну“ вони через лобістів у владі добиваються можливості імпортувати в Україну свою продукцію в якості критичного імпорту з мінімальними митними платежами. Ці дії ставлять під загрозу роботу абсолютно всіх національних виробників. Виробників, які зберегли робочі місця, продовжують працювати та сплачувати податки в українських бюджет», — йдеться у заяві компанії.

Там наголосили, що вважають таку поведінку конкурентів під час війни неприйнятною, й звернулися із закликом до європейських віконних брендів повернутися на вірний шлях та чесно працювати на користь нашої держави.

«Чітко визнайе та повідомте свою позицію щодо роботи в рф та рб. Відновіть роботу виробництв в Україні та в умовах чесної конкуренції допомагайте відновлювати не тільки інфраструктуру, але й економіку країни. Саме місцеве виробництво, а не імпорт дає велику кількість робочих місць, забезпечує податки на відбудову України. Не маєте виробництва? Є чудова можливість перевезти потужності з росії і почати гідно працювати в Україні», — говорять у компанії.

Там закликають не використовувати війну в Україні для отримання наживи.

«Українських виробників вікон закликаємо тверезо оцінити дії своїх постачальників і не допомагати компаніям, які ставлять власну фінансову вигоду вище за наші національні інтереси», — закликали у «Миропласті».

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