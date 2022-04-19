Гроші можна зняти готівкою: у «Дії» запустили нові корисні послуги для переселенців

У додатку «Дія» з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): тепер можна не лише оформити такий статус, але й отримати виплати від держави — 2 тисячі гривень на місяць на одну дорослу та 3 тисячі гривень на дитину.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно оновити програму, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що виплати можна отримати на картку єПідримка та витратити на будь-які потреби, у тому числі зняти з картки готівку.

«Послуга у додатку „Дія“ стосується лише тих, хто зараз перебуває в Україні і досі не мав статусу ВПО. Трохи пізніше з'явиться можливість оформити послугу для всіх переселенців з України», — додав Федоров.

Як ВПО отримати послуги в додатку «Дія»

Зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги» — «Отримати статус ВПО».

Вкажіть поточне розташування, підтвердіть геолокацію та натисніть «Продовжити». Включити геолокацію потрібно лише один раз.

Якщо є дитина, можна отримати статус переселенця і для неї — свідоцтво про народження «підтягнеться» в «Дію» або ж його можна додати вручну. Якщо дітей немає, натисніть «Зареєструватися без дітей».

Виберіть картку єПідримка, щоб отримати фінансову допомогу.

Вкажіть, яка допомога необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті чи гуманітарці) та залиште контактні дані. Як тільки з'явиться можливість допомогти, з вами зв'яжуться представники соцзахисту.

Довідка ВПО з'явиться в «Дії» поруч з іншими цифровими документами. Кошти будуть виплачені на картку єПідтримка.

Як отримати картку єПідтримка

Список банків, які беруть участь у програмі той самий, що був при виплаті 1000 грн за вакцинацію та «військових» 6500 грн. Це Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, «Схід», IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Для створення картки потрібно зайти до програми обраного банку. У меню «Відкрити карту» буде пункт «єПідтримка». Гроші зберігатимуться у банку, який ви оберете. Значення, чи було відкрито рахунок у цій установі раніше, немає.

Розплачуватися такою карткою можна через онлайн-сервіси, а також за допомогою Google Pay та Apple Pay, якщо смартфон має функцію NFC. Крім того, допомога ВПО не забороняється переводити на інші карти або переводити в готівку. Витрачати гроші можна на будь-які потреби — обмежень, які були у «ковидної тисячі», немає.

Нагадаємо, у додатку «Дія» також можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію.

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