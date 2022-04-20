З травня субсидії в Україні призначатимуть по-новому: стали відомі деталі

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким нарахування та виплата у квітні та протягом неопалювального сезону 2022 року субсидій, у тому числі й для регіонів, де тривають активні бойові дії, або населені пункти тимчасово окуповані, будут здійснюватися автоматично.

«Мають продовжувати отримувати субсидії люди з міст та сіл, де ідуть активні бойові дії, навіть у тих випадках, коли там не працюють органи соціального захисту. Для того, щоб нарахувати їм субсидії з центрального рівня, ми напрацювали спеціальних механізм розрахунку розмірів субсидій та пільг для таких отримувачів. І, звичайно, в сучасних умовах, всі перепризначення мають відбуватись автоматично, щоб людині не потрібно було іти зайвий раз до органів соціального захисту», — заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Міністерка додала, що автоматично, без звернення людини, відбудеться перепризначення субсидій на неопалювальний період з травня поточного року для всіх одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2021/22 років. Таке перепризначення буде здійснюватися на підставі інформації, наявної в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб від ПФУ та ДПС.

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Субсидію призначатимуть й людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали її для оплати лікування чи навчання.

«Для того, щоб забезпечити нарахування та виплату житлових субсидій та пільг отримувачам з регіонів, у яких тимчасово не працюють органи соціального захисту, встановлено спеціальний механізм визначення розміру житлових субсидій та пільг в квітні та протягом неопалювального сезону. Їхній розмір визначатиметься на основі розміру субсидії або пільги за січень 2022 року з урахуванням фактичних даних 2021 року про співвідношення середнього розміру субсидій або пільг у січні та квітні, а також у січні та вересні, як найбільш показовому місяці неопалювального сезону», — додали у Кабміні.

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Людям з регіонів, де ведуться бойові дії, субсидію призначать з початку сезону, незалежно від того, в якому місяці сезону вони звернулись за призначенням. Таким отримувачам субсидій дозволили не інформувати про обставини, які впливають на призначення та розмір субсидії протягом воєнного стану. Але при цьому, вони зобов’язані поінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що зазвичай питання щодо надання субсидій розглядаються двічі на рік, у тому числі й у травні — після завершення опалювального сезону. Згідно із законодавством, держдопомогу не призначають тим домогосподарствам, які накопичили борги за комуналку — за понад три місяці на суму більше 680 грн (40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Фото Pixabay

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