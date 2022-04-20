Як оформити пенсію біженцю, який виїхав за кордон: роз'яснення Пенсійного фонду

При досягненні пенсійного віку (до речі, інформацію про свій страховий стаж українці, які готуються вийти на заслужений відпочинок, можуть дізнатися онлайн) пенсія призначається, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через бойові дії.

Так, у Пенсійному фонді роз'яснили положення законодавства українці, яка виїхала до Польщі. У квітні їй виповнилося 60 років. Жінка поцікавилася, чи може вона оформити пенсію.

«Пенсія за віком може призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудову книжку). Якщо стажу в РЗО недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після виникнення права на пенсію», — пояснили у фонді.

Згідно з чинним законодавством, якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, її призначать з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку (якщо 60 років виповнилось, наприклад 1 березня, то трьохмісячний період — до 1 червня 2022 року). Якщо звернення за пенсією буде пізніше — пенсію призначать з дати звернення за нею.

В Пенсійному фонді України впроваджено екстериторіальний принцип обслуговування громадян: заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України. З переліком працюючих сервісних центрів можна ознайомитись за посиланням https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/350 754 683 762 418.

До сервісного центру потрібно подавати: паспорт, ідентифікаційний код, документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.), довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року (за бажанням), реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк), фотографію для пенсійного посвідчення.

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Фото Pixabay

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