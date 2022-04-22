Шити бронежилети стане дешевше: скасовано ПДВ на товари для військових

Війна змушує законодавців підлаштовувати законодавчі акти під реалії життя. Так, 15 квітня Президент підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану, який вносить зміни до податкового законодавства».

«Закон сприятиме відновленню економіки держави та захисту прав платників податків, дозволить підвищити необхідне забезпечення військових і правоохоронних підрозділів у відбитті нападу росії», — коментує помічник адвоката практики захисту бізнесу Андрій Івченко. — Тепер ввозити матеріали для виготовлення бронежилетів, рації, безпілотники можна буде без мита та ПДВ. Це товари, призначені для правоохоронних органів, Міністерства оборони, Збройних сил України та інших законних військових формувань. Знято ліміти на дохід для використання спрощеної системи оподаткування. Платники, які заробляють більше 10 млрд грн за рік, мають право на застосування спрощеної системи оподаткування та сплачувати 2% з обороту.

Крім цього, бізнес, що займається дрібною торгівлею підакцизними товарами (алкоголь, тютюнові вироби), видобуванням підземних та поверхневих вод (видобуванням води зі свердловин, наприклад), надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення можуть користуватися особливостями спрощеної системи оподаткування.

Якщо ви маєте переплачений податок на прибуток підприємств під час переходу на спрощену систему оподаткування, то таку переплату зарахують у сплату цього ж податку, після вашого повернення на попередню систему оподаткування. Платник у межах року може перейти на спрощену систему оподаткування (2%), а потім повернутися до сплати податку на прибуток підприємств. Тоді при поданні декларації з прибутку підприємств він може не вказувати дані про період перебування на спрощеній системі оподаткування. При цьому обсяг річного доходу визначається з урахуванням періодів, коли підприємство користувалося особливостями спрощеної системи".

За словами фахівця, якщо первинні документи, з яких нараховують податки, втрачено або їх неможливо пред’явити, перебувають на тимчасово окупованій території, платник може у довільній формі письмово відзвітувати податкову щодо неможливості їх вивезення на підконтрольну Україні територію. На заяві має бути підпис керівника підприємства та головного бухгалтера, вказані обставини, за яких втрачено документи, звітні періоди та загальний перелік первинних документів. Тоді перевірки щодо зазначених у повідомленні звітних періодів не проводитимуть.

Нагадаємо, в Україні тимчасово скасовано податок на нерухомість.

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