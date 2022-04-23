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Гроші

Збій у роботі «Приватбанку»: чим це загрожує українцям

13:54 23 квітня 2022
Приватбанк

У найбільшій фінансовій установі країни, «Приватбанку», онлайн-сервіси якого були недоступні кілька днів тому, у суботу, 23 квітня, стався технічний збій. Про це повідомили у прес-службі установи.

«На каналах зв'язку стався збій. Через це сьогодні можливі перебої та затримки у роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплатами картками через торгові термінали», — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці банку займаються відновленням стабільної роботи всіх сервісів.

Нагадаємо, ПриватБанк раніше повідомив графік роботи на Великдень. Усі відділення не працюватимуть 23 та 24 квітня.

Як писали «ФАКТИ», у додатку «Дія» з'явилася комплексна послуга для внутрішньо переміщених осіб (ВПО): тепер можна не лише оформити такий статус, а й отримати виплати від держави — 2 тисячі гривень на місяць на одного дорослого та 3 тисячі гривень на дитину.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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