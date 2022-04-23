Чи повернуть вам депозит у разі банкрутства банку під час воєнного стану: коментар юриста

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відшкодовує вкладникам усю суму у разі банкрутства банку під час війни. Це гарантує Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», від 01.04.2022, який нещодавно набрав чинності.

— Ухвалення цього закону однозначно підсилить довіру населення до банківських установ. Зберігати заощадження вдома в умовах війни вдвічі небезпечніше, враховуючи ризик руйнування житла або мародерства. Тому гарантія повернення коштів за депозитами фізичних осіб у повному обсязі стимулюватиме українців зберігати кошти саме на банківських рахунках, що сприятиме підтримці ліквідності банків, — коментує адвокат, керівник практики судових спорів Яна Копитіна. - У разі банкрутства банку держава (від імені якої діє ФГВФО) відшкодовує вкладникам кошти у межах гарантованої суми. Гроші можуть отримати фізичні особи і ФОП у національній та іноземній валюті, залучені банками на умовах договору банківського (карткового) рахунку чи вклади (депозиту) разом із нарахованими відсотками. Вклади в іноземній валюті відшкодовують у гривнях за курсом НБУ.

— Що змінилося завдяки новому закону?

— Протягом дії воєнного стану Фонд відшкодовуватиме кожному вкладнику всю суму вкладу з відсотками, нарахованими станом на кінець дня перед початком процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

— На кого поширюється дія цієї норми?

— На банки, які назвуть неплатоспроможними або відкликання банківської ліцензії та ліквідацію яких буде прийнято після 13 квітня, протягом дії воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення чи скасування. Держава гарантує громадянину повернення всієї суми депозиту, якщо його банк збанкрутує впродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення. А через три місяці після припинення воєнного стану гарантовано відшкодовуватимуть 600 тис. грн. До ухвалення цього закону гарантована сума відшкодування становила 200 тис. грн. Винятком були лише вклади в державному «Ощадбанку», який компенсував 100% вкладів. Нині «Ощадбанк» приєднується до системи гарантування вкладів ФГВФО, тобто на вкладників фінустанови поширюватиметься дія цього закону. Власники депозитів, які мають вклади «Ощадбанку» понад рік, матимуть право на дострокове отримання своїх збережень.

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