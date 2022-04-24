Частину переселенців позбавлять виплат з травня: кого і чому

Вимушеним переселенцям продовжуватимуть виплачувати допомогу на проживання, проте з травня деяким українцям гроші не нараховуватимуть.

«Уряд продовжив до кінця квітня термін подання заяв на отримання допомоги, відповідно до якої допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня. Нагадуємо, що згідно з рішенням Кабміну, допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб надається щомісяця з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення або скасування на кожну внутрішньопереміщену особу, відомості про яку включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб», — повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

Нагадаємо, що людям з інвалідністю та дітям щомісяця виплачують по 3 тисячі гривень, іншим категоріям — по 2 тисячі гривень.

«Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулися до місця постійного проживання, які є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, викликаних військовою агресією росії, і які подали заявку на відшкодування відповідних збитків, зокрема, через Єдиний веб-портал електронних послуг. Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через додаток „Дія“ або особисто через органи соціального захисту населення, уповноважену особу громади або ЦНАП» , — пояснили в міністерстві.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна уточнила, що з травня 2022 року такі виплати як внутрішньо переміщені особи отримуватимуть ті, хто проживає в зонах бойових дій і не може повернутися додому, або ті, чиє житло зруйноване або пошкоджене. Багато українців, які перебували в безпечних регіонах, повертаються додому, виходять на роботу. Таким людям виплати з травня буде припинено.

Під час пресмарафону міністр, зокрема, зазначила, що такі виплати припинять, наприклад, мешканцям столиці, яка не блокована, якщо їхнє майно не пошкоджене або не знищене.

Раніше Марина Лазебна повідомляла, що статус внутрішнього переселенця може набути навіть громадянин України, який не виїжджав зі свого населеного пункту. Його нададуть українцям, чиє житло зруйноване чи непридатне до проживання. Надалі такі люди матимуть змогу отримати компенсацію вартості пошкодженого житла.

Фото Pixabay

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