Тарифи на газ з 1 травня: що прогнозують експерти та що каже «Нафтогаз»

Восени 2021 року планувалося підвищення тарифів на комуналку — ціни на газ, електроенергію, опалення та водопостачання були зафіксовані до кінця опалювального сезону, їх мали переглянути у травні, але війна внесла свої корективи. В уряді вже ухвалили рішення «заморозити» тарифи на електроенергію на півроку — до жовтня 2022 року.

Не виключено, що подібне рішення ухвалять й щодо інших тарифів — багато хто з українців втратили кошти для існування, а платежі за комуналку наразі залишають бажати кращого, пише «Сегодня» .

«Для мене очевидно, що буде ухвалено рішення не піднімати тарифи на ЖКГ у період війни і навіть на весь наступний опалювальний сезон. Люди просто не зможуть платити навіть за нинішніми цінами. Просідання економіки буде по всіх регіонах, доходи населення знизяться. Тому потрібно розробити механізм компенсації різниці між тарифами для населення та вартістю газу, який буде у постачальників», — пояснив економіст Данило Монін.

Таке рішення може бути прийняте, незважаючи на домовленості з МВФ щодо скасування державного регулювання тарифів на комуналку. І навряд чи у кредиторів виникнуть претензії до України в ситуації, що склалася. «Україна зараз просить додаткове фінансування. В уряді називають цифри 5 млрд доларів на місяць, але це явний перебір. Якщо не брати зростання військових витрат, то у нас весь бюджет — 70 млрд доларів на рік, і за перші два місяці доходи були перевиконані. Наразі вже на 180 млрд грн були скорочені витрати», — додав Монін.

Він припустив, що НАК «Нафтогаз України» продаватиме бюджетним споживачам газ у середньому по 600 доларів за тисячу кубометрів, а для населення залишать вартість «блакитного палива» на рівні 8 тис. грн за тисячу кубометрів і, виходячи з цього тарифу, розраховуватимуть вартість тепла.

Експерт не виключає, що найближчим часом нашій країні буде потрібно менше газу, ніж у довоєнний час. Адже багато підприємств зруйновано, як і будинків українців. За його оцінками, опалювальний сезон можна буде пройти із запасами газу на рівні 17 млрд кубометрів, 14 з яких — газ внутрішнього видобутку.

У «Нафтогазі» поки що нічого не говорять про тарифи на газ, обіцяючи це зробити після того, як буде отримано офіційну інформацію. Зараз на сайті компанії вказана лише інформація про тариф «Фіксований» — по 7,96 грн за кубометр. Його дія, згідно з прийнятими у 2021 році рішеннями, має невдовзі завершитися.

Нагадаємо, що раніше в Україні змінили методику нарахування сум за спожиту гарячу та холодну воду. Це було зроблено для того, щоб споживачі, які не передавали показники лічильників води або у яких такі лічильники відсутні, не платили надмірно. Під час дії військового стану застосовуватиметься коригувальний коефіцієнт.

Фото Pixabay

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