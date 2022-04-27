Переселенці з деяких областей України з травня не отримуватимуть допомогу від держави: кого це стосується

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року.

«Згідно з Постановою КМУ № 457, з травня отримати допомогу зможуть лише ті внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або перемістилися з території громад, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат через „Дію“, — пояснює адвокатка Дар'я Тарасенко. — Якщо з третьою категорією все зрозуміло, то щодо перших двох чекали затвердження відповідного переліку, і ось він затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 р.».

До переліку увійшли територіальні громади (далі — ТГ) з таких областей та районів:

Донецька область:

- 6 ТГ Волноваського району;

- Черкаська селищна ТГ Краматорського району;

- 5 ТГ Маріупольського району;

- 5 ТГ Покровського району.

Запорізька область:

- 8 ТГ Бердянського району;

- 11 ТГ Василівського району;

- 16 ТГ Мелітопольського району;

- 13 ТГ Пологівського району.

Луганська область:

- 7 ТГ Сватівського району;

- 6 ТГ Сєвєродонецького району;

- 8 ТГ Старобільського району;

- 5 ТГ Щастинського району.

Миколаївська область:

- 3 ТГ Баштанського району;

- Шевченківськка сільська ТГ Миколаївського району.

Одеська область:

- селище Біле Ізмаїльського району.

Харківська область:

- 5 ТГ Богодухівського району;

- 8 ТГ Ізюмського району;

- Красноградська міська ТГ Красноградського району;

- 8 ТГ Куп'янського району;

- 5 ТГ Лозівського району;

- 15 ТГ Харківського району (в т.ч. Харківська міська ТГ);

- 9 ТГ Чугуївського району.

Херсонська область:

- 11 ТГ Бериславського району;

- 4 ТГ Генічеського району;

- 15 ТГ Каховського району;

- 9 ТГ Скадовського району;

- 10 ТГ Херсонського району.

Як бачите, Київська область не увійшла в перелік. Якщо населений пункт, з якого ви виїхали, не входить до територіальних громад з переліку і у вас не було зруйноване чи пошкоджено житло, то допомогу ТПО з травня ви отримувати не будете.

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