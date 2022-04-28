Розмір середньої зарплати розраховуватимуть по-новому: як це позначиться на українцях

Уряд вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати з урахуванням особливостей воєнного часу.

Як повідомляють у Мінекономіки, це дозволить коректно вирахувати середню заробітну плату на підприємствах, які внаслідок бойових дій змушені переривати діяльність.

Відповідно до рішення, передбачені такі поправки:

з розрахункового періоду, під час якого обчислюється середня зарплата, виключається час, у який були відсутні дані про нараховану заробітну плату працівникові внаслідок бойових дій;

якщо працівник частково відпрацював період, за який нараховано премію або іншу заохочувальну виплату, при обчисленні середньої заробітної плати враховується фактично нарахована сума такої премії.

«Правильний розрахунок середньої зарплати необхідний, щоб розраховувати належні працівникам виплати, зокрема, „відпускні“ та компенсації за невикористані відпустки, суми виплат при службових відрядженнях, збережений середній заробіток за період військової служби, виплати за вимушений прогул тощо», — додали у міністерстві.

Нагадаємо, що згідно із законодавством пенсія в Україні розраховується за формулою: середня зарплата по країні за три роки, що передують року призначення пенсії, множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати та на коефіцієнт стажу.

Фото Pixabay

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