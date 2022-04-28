Частину суми компенсують: у НБУ розповіли, що робити з пошкодженими грошовими купюрами

У НБУ, де раніше роз'яснили, скільки грошей можна пересилати на картки людям, які знаходяться за кордоном, розповіли, що робити з готівкую, якщо купюри були пошкоджені, зокрема, у полум'ї.

«Значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу абощо можна віддати на дослідження для відшкодування збитків», — зазначили у Нацбанку та порадили з цих питань звертатися до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях.

Спершу варто зателефонувати у відповідний регіональний підрозділ та дізнатися, чи працює підрозділ у вашому місті найближчими днями. В умовах воєнного стану регіональним підрозділам надані відповідні роз’яснення щодо приймання та обміну таких банкнот. Разом із пошкодженими банкнотами необхідно надати довідку про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності) або зазначити в заяві ситуацію, унаслідок якої здійснено пошкодження банкнот.

Увагу громадян звертають на те, що не варто самостійно порушувати цілісність банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їхнього склеювання чи спікання.

Якщо у вашому регіоні немає підрозділу грошового обігу Національного банку України, то можна звертатися до уповноважених банків («Ощадбанк», «ПриватБанк»,"Райффайзен банк", ПУМБ).

Уповноважені банки не обстежують значно пошкоджені банкноти, а пакують їх та передають як сумнівні для проведення досліджень до Національного банку України разом із заявою пред’явника, довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження та довідкою про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності).

«Клієнтам відшкодовується сума грошових знаків національної валюти, які виявлені фахівцями НБУ з цілісної групи пошкоджених банкнот, з втраченими внаслідок пожежі платіжними ознаками, але без ознак підроблення», — додали в НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк зафіксував офіційний курс гривні до доллара США на рівні 29,25 гривень і це триватиме щонайменше до закінчення воєнного стану.

Фото Pixabay

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