Украинцам предрекли перемены с пенсиями уже в 2021 году

В Кабмине не исключают, что еще в 2021 году парламент утвердит подготовленный проект закона о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметивший, что стратегия введения накопительной пенсионной системы разработана, а все нюансы согласованы с профильным комитетом Верховной Рады.

«Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена», — заявил премьер-министр.

Также, по его словам, в правительстве планируют подписать меморандум, за которым последует внедрение «нормального фондового рынка» с тем, чтобы он «заработал через год».

«Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы», — отметил Денис Шмыгаль и посетовав на «массу законодательной работы», добавил: «С учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года».

Ранее сообщалось, что в текущем году запланировано два пересчета надбавок к пенсиям за стаж — в июле и в декабре 2021 года.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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