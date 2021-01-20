Тарифы на тепло и горячую воду не повысят — достигнута договоренность

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел 20 января совещание по вопросам тарифной политики в сфере централизованного теплоснабжения, участие в котором приняли мэры Киева, Винницы, Кривого Рога, Мариуполя, Кропивницкого, а также первый заместитель городского головы Харькова.

Как сообщает пресс-служба правительства, главным итогом совещания стала договоренность разработать проект совместного Меморандума, который будет регламентировать:

неизменность тарифов на тепло и горячую воду в текущем отопительном сезоне;

проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»);

возможность заключения компаниями тепловой энергетики годовых договоров с НАК «Нафтогаз» по выгодной цене.

Напомним, 18 января правительство Украины на своем заседании приняло решение об установлении предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать с 1 февраля 2021 года до завершения отопительного сезона или окончания карантина. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «На сколько реально подешевеет газ для населения с 1 февраля».

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