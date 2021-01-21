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Глава Налоговой Любченко выступил за раскрытие налоговых персональных данных украинцев

11:56 21 января 2021
Алексей Любченко

Глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко выступил за раскрытие персональных налоговых данных граждан. По его словам в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман, это необходимо, чтобы «Украина увидела своих героев».

В качестве примера он привел покупку украинцами дорогих автомобилей — только за последние пять лет их в Украине приобрели 1400 единиц, а цена каждого превышала $ 100 тыс. за штуку.

«Люди потратили больше 4 млрд грн. А доходов у них за семь лет — я посмотрел — хватило бы только на колеса к этим автомобилям. Там и Bentley, и Mercedes, и McLaren… У них на колеса не хватило бы денег… То есть это навскидку только — неуплаченные миллиарды налогов. Это к налоговой службе вопрос? Наверное, и к налоговой тоже. Но как они могли купить автомобиль в салоне, когда только 50 тыс. наличными можно заплатить? Никак не миллионы, десятки миллионов. Вот как?!», — задался налоговик вопросом.

По его мнению, такая коллизия происходит из-за не работающих систем финансового мониторинга, и ответственности за указание ложных данных в налоговой декларации.

«То есть должна быть комплексная работа», — предположил Любченко.

Напомним, ранее Любченко констатировал, что легальную заработную плату в Украине получают 11,2 млн граждан Украины, а пенсию — 11,3 млн. Остальные же не показывают своих доходов, и, соответственно, не платят с них налогов.

Фото nv.ua/

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