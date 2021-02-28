Можно остаться без пенсии: в Минэкономики разъяснили, как сотруднику самостоятельно проверить уплату работодателем страховых взносов

Одним из распространенных нарушений законодательства о труде является прием работника на работу без официального оформления трудовых отношений. Характерно, что запись в трудовой книжке не является основанием для автоматического зачисления данного периода трудовой деятельности в страховой стаж, который будет учитываться при начислении пенсии, а также при оказании помощи по временной потере трудоспособности.

Дело в том, что в соответствии со статьей 1 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия будет насчитываться только за страховой стаж — период, в течение которого человек уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд.

Как же работнику проверить, платит работодатель страховые взносы и будет этот период трудовой деятельности зачислен в страховой стаж?

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разъяснили, что на сегодня успешно функционирует портал Пенсионного фонда Украины, в котором можно получить информацию о трудовой деятельности, имеющийся страховой стаж, суммы взносов уплаченных в ПФУ и размер заработной платы, а также подать заявку на получение пенсии (при достижении соответствующего возраста и страхового стажа), и получить извлечение из Реестра застрахованных лиц. Портал доступен круглосуточно и находится по ссылке https://portal.pfu.gov.ua/.

Одним из сервисов работающих на портале, является сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет посмотреть сведения о трудовой деятельности по данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация об уплаченных страховых взносах с 2000 года (в отдельных случаях с 1998 года). Кроме того, на Портале можно настроить бесплатный сервис СМС-информирования, который позволит ежемесячно бесплатно получать короткие сообщения с информацией о зачислении единого социального взноса предприятием.

Как писали «ФАКТЫ», в госбюджете Украины на текущий год предусмотрено повышение с 1 июля прожиточного минимума на 85 гривен. Благодаря этому вместе с ним вырастут и пенсии: минимальная (до 1854 грн) и максимальная — на 850 грн (до 18 540 грн).

Также стало известно, что Кабмин перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter