Украинцы теряют две третьих дохода при выходе на пенсию: в Кабмине огорчили прогнозом о размерах выплат в будущем

Международная организация труда приняла конвенцию, согласно которой соотношение пенсионных выплат к получаемой до выхода на заслуженный отдых зарплате должно быть никак не ниже чем 40%.

Несмотря на то, что Украина ратифицировала документ, возмещения заработка пенсиями в нашей стране составляет менее 29%, сообщили в Минсоцполитики.

В дальнейшем ситуация ухудшится: указанный коэффициент снизится до 18−20% по причине демографической ситуации. Причина, как поясняют в Кабмине — в том, что солидарная пенсионная система может нормально функционировать, если взносы платят минимум в два раза больше граждан, чем получают пенсии.

Сейчас же Пенсионный фонд наполняют 13 млн граждан — при этом, что в стране зарегистрировано 11,1 млн пенсионеров. К 2050 году это соотношение будет на уровне 9,7 млн к 11,7 млн соответственно. Поэтому на повышение пенсионных выплат рассчитывать никак нельзя.

Ситуацию могла бы улучшить накопительная пенсионная система, но пока что в процесс добровольного пенсионного накопления вовлечены менее миллиона человек — это около 9% от количества застрахованных наемных работников.

Поэтому большинству украинцев нужно свыкаться с мыслью о том, что на свою будущую пенсию придется откладывать.

«Вместе с экономическим ростом и детенизацией нужны пенсионные накопления, которые будут частной собственностью человека, будут формироваться в течение трудового периода… Привычную солидарную пенсию никто не собирается отменять. Ее необходимо дополнить накопительной», — отметили в Кабмине.

Отметим, в Украине насчитывается 2,7 млн работающих пенсионеров. Это на 100 тысяч человек больше, чем в начале 2020 года, когда работали 2,6 млн пенсионеров.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине уже давно ведутся разговоры о внедрении обязательной накопительной пенсионной системы как панацее избавления Пенсионного фонда от дефицита. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль и руководство Минсоцполитики намерены ввести накопительную пенсионную систему уже до конца текущего года.

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