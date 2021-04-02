Налог на недвижимость: сколько в 2021 году украинцы заплатят за свое жилье

Не секрет, что для миллионов украинцев наиболее важным в жизни остается «квартирный вопрос», и даже льготная ипотека не может эту проблему решить. Тем не менее в нашей стране действует налогообложение самой большой ценности для большинства наших граждан — недвижимости. Однако особенности украинского законодательства заключаются в том, что далеко не все квартиры и дома облагаются налогом. О том, кто и сколько в нынешнем году заплатит налог на свое недвижимое имущество, «ФАКТАМ» рассказал партнер юридической фирмы JN Legal Сергей Дахновский.

«Если собственником недвижимости является несовершеннолетний, налог должны платить его родители либо опекуны»

— Кто обязан платить налог на недвижимость? Какая именно недвижимость подлежит ежегодному налогообложению?

— Прежде всего необходимо разобраться, что же такое налог на недвижимость и с каких объектов он уплачивается. Согласно Гражданскому кодексу Украины к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) принадлежат земельные участки, а также объекты, расположенные на земельном участке, перемещение которых является невозможным без их обесценения и изменения их назначения.

Действующий Налоговый кодекс Украины определяет в составе налога на имущество плату за землю и налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Именно последний в обиходе и именуется как «налог на недвижимость». Плательщиками такого налога являются физические и юридические лица, в том числе и нерезиденты, которые имеют в собственности объекты как жилой, так и нежилой недвижимости.

Какие именно объекты в целях налогообложения относятся к жилой либо нежилой недвижимости, а также их идентифицирующие признаки определены в Налоговом кодексе Украины. В частности, к жилым относятся строения, относящиеся по законодательству к жилому фонду (жилые дома усадебного и квартирного типа, пристройки к ним, квартиры, коттеджи, комнаты в коммунальных квартирах), а также садовые и дачные дома. Соответственно, все иные строения, не относящиеся к жилому фонду, являются объектами нежилой недвижимости (офисные, гостиничные, торговые, промышленные здания, базы, склады, СТО, гаражи надземные и подземные, различного рода хозяйственные строения, как-то сараи, летние кухни, погреба, мастерские, котельные и т. п. ).

Следует отметить, что не все указанные объекты недвижимости отнесены законодательством к налогооблагаемым. Определен достаточно широкий перечень объектов, не подлежащих налогообложению, исходя из их государственной, общественной либо социальной значимости. В их числе, например, общежития, здания детских домов семейного типа, жилье, принадлежащее детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, детям-инвалидам, которые воспитываются одинокими матерями либо отцами (но не более одного объекта на ребенка), многодетным или приемным семьям, в которых воспитываются пять и более детей, а также жилье, определенное в установленном порядке как непригодное для проживания.

Часто задают вопрос, каким образом уплачивается налог, если собственником объекта недвижимости является несовершеннолетний. В этом случае налог должны платить его родители либо опекуны.

Если же недвижимость находится в общей долевой или общей совместной собственности нескольких лиц, то плательщик налога на недвижимость определяется следующим образом:

если объект жилой или нежилой недвижимости находится в общей частичной собственности нескольких лиц, плательщиком налога является каждый из этих лиц за надлежащую им часть;

если объект жилой или нежилой недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, плательщиком налога является один из таких лиц-владельцев, определенный по их согласию, если другое не установлено судом;

если объект недвижимости в общей совместной собственности нескольких лиц и разделен между ними в натуре, плательщиком налога является каждый из этих лиц за надлежащую часть.

Совладельцы жилой недвижимости, которая находится в их общей совместной собственности, но не разделена в натуре, уведомляют контролирующий орган об определенном по их согласию плательщике налога на недвижимость, обратившись с письменным заявлением по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца жилой недвижимости.

«В Киеве для большинства объектов установлена максимальная ставка налога на недвижимость»

— Каков размер налога и от чего он зависит?

— Размер налога определяется базой налогообложения и ставкой налога, но также следует учитывать наличие льгот по его уплате. Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе ее частей.

Юридические лица базу налогообложения исчисляют самостоятельно, исходя из общей площади каждого отдельного объекта налогообложения на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект. Что касается объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, то для них база налогообложения исчисляется налоговым органом на основании данных Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, которые безвозмездно предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество, или на основании оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в частности, документов на право собственности.

При этом для физических лиц база налогообложения объекта жилой недвижимости уменьшается:

для квартиры либо квартир, независимо от их количества, — на 60 кв. метров;

для жилого дома либо домов, независимо от их количества, — на 120 кв. метров;

для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры либо нескольких/квартир и жилого дома либо нескольких домов, в том числе их частей), — 180 кв. метров.

То есть при общей площади квартиры, например, 50 кв. метров гражданин, ее владелец, не будет уплачивать налог, а при площади квартиры 90 кв. метров придется платить налог за каждый квадратный метр свыше 60 кв. метров.

Вместе с тем указанные льготы по налогу для физических лиц не применяются в том случае, если площадь объектов налогообложения превышает пятикратный размер необлагаемой налогом площади — то есть, если квартира превышает 300 кв. метров, жилой дом превышает 600 кв. метров либо площадь разных типов объектов жилой недвижимости превышает 900 кв. метров.

Отсутствует льгота и тогда, когда объект налогообложения используется с целью получения доходов, то есть сдается в аренду, лизинг, заем, используется в предпринимательской деятельности. То есть, даже если площадь сдаваемой в аренду квартиры не превышает 60 кв. метров, налог придется уплачивать со всей ее общей площади. Это же касается и того случая, когда физическое лицо — предприниматель указал свое жилье как налоговый адрес и фактически осуществляет деятельность в собственной квартире или доме.

Кроме указанной «общей» льготы, органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать на своей территории льготы по налогу с объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц, общественных объединений, благотворительных организаций, религиозных организаций Украины, уставы которых зарегистрированы в установленном законом порядке и используются для обеспечения своей уставной деятельности.

При этом для физических лиц льготы определяются, исходя из их имущественного состояния и уровня доходов, а для юридических лиц — в зависимости от имущества, являющегося объектом налогообложения.

Ставка налога на недвижимость устанавливается по решению органов местного самоуправления в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости в размере, который не превышает 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр базы налогообложения. Информацию об утвержденных ставках местных налогов по регионам можно узнать на сайте Государственной налоговой службы.

В частности, в столице ставки налога определены решением Киевского городского совета от 23 июня 2011 года N 242/5629 «Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве» (в действующей редакции), которым для большинства объектов установлена максимальная ставка налога, в том числе для всех типов квартир и домов квартирного и усадебного типа. В то же время, например, для гаражей ставка налога установлена в размере 0,4% размера минимальной заработной платы.

Важно отметить, что в 2021 году налог на недвижимое имущество насчитывается за 2020 год, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года — 4 723 грн. В следующем, 2022 году налог будет исчисляться уже с минимальной заработной платы в 6 000 грн, установленной на 1 января 2021 года.

При этом следует помнить о важных законодательных изменениях, вступивших в силу с 23 мая 2020 года. В частности, при наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящейся в собственности физического или юридического лица — плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров для квартиры и 500 квадратных метров для дома, сумма налога, рассчитанная в соответствии с общими положениями, увеличивается на 25 000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости или его часть, — подытожил Сергей Дахновский.

В следующей статье «ФАКТЫ» расскажут как именно происходит начисление и уплата налога на недвижимость и что грозит собственнику жилья, решившему уклонится от его уплаты.

Стоит отметить, что в нынешнем году возможно проведение налоговой амнистии. В первую очередь речь идет о капиталах и имуществе, с которых ранее не были уплачены налоги. Соответствующие законопроекты уже находятся на рассмотрении парламента. По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, легализация теневых капиталов способна пополнить госбюджет на миллиарды гривен. Еще большие суммы могут влиться в экономику страны.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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