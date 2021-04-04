Все определяет буква закона: стало известно, чем отличается учет стажа для различных групп пенсионеров

У многих украинцев часто возникает вопрос, почему при одинаковом количестве лет трудовой деятельности принципы учета стажа для различных групп пенсионеров существенно разнятся. В частности, речь идет о военных, предпринимателях, рабочих и студентах, пишет «Лига.нет».

Также ресурс приводит ответ Центра по оказанию бесплатной правовой помощи, сотрудники которого объяснили, что различия связаны со вступлением в силу с 1 января 2004 года Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании», где появилось понятия страхового стажа. До этого весь стаж считался трудовым.

С 1 января 2004 года после вступления в силу Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в страховой стаж засчитываются только периоды, за которые были уплачены страховые взносы.

При этом проявляется различные подходы к учету страхового стажа для различных групп пенсеониров.

Так, при работе на основании трудового договора до 1 января 2004 года стаж засчитывается на основании записей в трудовой книжке. В случае отсутствия трудовой книжки, а также если в трудовой книжке нет необходимых записей, записи неправильные или записаны неточные данные о периодах работы для подтверждения трудового стажа принимаются другие документы, выданные по месту работы или архивными учреждениями. После 1 января 2004 года стаж засчитывается по данным персонифицированного учета, исходя из суммы уплаченных взносов.

Военная служба до 1 января 2004 года зачисляется в стаж на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений. После 1 декабря 2004 года военная служба засчитывается по данным персонифицированного учета.

Период осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогового учета до 1 января 2004 года подтверждается специальным торговым патентом или свидетельством об уплате единого налога. В страховой стаж для определения права на назначение пенсии согласно ст. 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» включаются периоды ведения предпринимательской деятельности по применению упрощенной системы налогообложения, а также с применением фиксированного налога. После 1 января 2004 года этот период засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов по установленной формуле.

Обучение в высших и средних специальных учебных заведениях до 1 января 2004 года засчитывается только период с дневной формой обучения и подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периоде обучения. После 1 января 2004 года не засчитываются в страховой стаж периоды обучения в училищах, высших, средних и других учебных заведениях.

Как писали «ФАКТЫ», несмотря на то, что руководство «Укрпочты» обещало продолжить доставку пенсий и денежных выплат всем пенсионерам, ситуация в последние дни изменилась: Кабмин принял постановление, которым вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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