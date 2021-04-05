Как при выходе на пенсию подтвердить свой стаж без трудовой книжки

Для того чтобы при выходе на пенсию оформить денежное содержание от государства, украинец должен подтвердить, где и когда он официально работал. В предыдущей статье «ФАКТЫ» рассказали, что такое трудовой стаж и как человек при выходе на пенсию может его подтвердить с помощью записей в трудовой книжке. Однако нередко возникают ситуации, когда трудовая книжка утеряна либо определенные периоды трудовой деятельности человека в ней не зафиксированы. О том, что делать в таком случае, есть официальные разъяснения Пенсионного фонда Украины.

Для начала выясним, как можно доказать наличие стажа без трудовой книжки. Кстати, уже скоро вся информация из книжек должна быть перенесена в электронную базу данных. Согласно постановлению Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней», при отсутствии у человека трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в ней отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные (неточные) данные о периодах работы, стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями.

Данным Порядком предусмотрено, что для подтверждения страхового стажа человек может предоставить:

справку с предприятия или его правопреемника, а в случае их отсутствия — из архивных учреждений. Следует заметить, что такая справка в обязательном порядке должна содержать ссылки на первичные документы, на основании которых она выдана;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости о выдаче заработной платы;

трудовые договоры и соглашения с отметкой об их выполнении;

имеющиеся сведения в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

удостоверения и характеристики с места работы;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.



При отсутствии вышеуказанных документов как доказательство стажа работы принимаются членские билеты профсоюзов. Но следует иметь в виду, что в страховой стаж подлежат зачислению только периоды, по которым имеются отметки об уплате членских взносов.

А как быть, если и этих документов нет? Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, в случае невозможности подтвердить стаж робот архивными документами из-за их отсутствия — в связи ликвидацией предприятий, военными действиями, стихийными бедствиями, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями — стаж работы, дающий право на пенсию, устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые бы знали заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе колхозе) или в одной системе. При этом свидетели должны предоставить документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя. Опрос свидетелей проводится органами Пенсионного фонда Украины.

Поэтому в Пенсионном фонде настоятельно рекомендуют, для того чтобы все периоды трудовой деятельности были своевременно учтены в страховой стаж, проверить наличие трудовой книжки и заранее посмотреть внесены ли в нее все записи. А в случае выявления неточных или неправильных записей необходимо обратиться к предприятию или в архивные учреждения за получением соответствующих справок.

Эти рекомендации касаются общего порядка подтверждения трудового стажа. Но есть немало нюансов связанных с зачислением в трудовой стаж воинской службы, учебы и подтверждением периодов временной нетрудоспособности. Об этом «ФАКТЫ» расскажут в следующих статьях.

Кстати, вскоре может измениться порядок получения пенсий. В Министерстве социальной политики намерены провести конкурс на доставку и выплату пенсий и пособий по месту жительства. На сегодня поставщиком таких услуг является «Укрпочта» на монопольных условиях. Однако Кабинет министров принял постановление, которым вводится конкурсный механизм отбора поставщиков услуг по выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту жительства получателей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



416

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter