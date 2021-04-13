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Українці зможуть отримувати пенсію у 7 тис грн: в Кабміні пояснили ряд важливих моментів

15:10 13 квітня 2021
Пенсіонери

У Мінсоцполітики показали, як людина з повним страховим стажем може отримувати з двох джерел пенсію на рівні 7 тисяч гривень.

«Навіть при невеликих внесках (4% від заробітної плати), які пропонуються для запуску обов’язкових пенсійних накопичень та дохідності +0,25% на місяць вище інфляції це можливо», — стверджують у міністерстві.

Фахівці приводять приклад розрахунків, які зроблені у сьогоднішніх цінах.

Це зроблено на прикладі людини, яка:

  • отримує заробітну плату 15 000 гривень на місяць;
  • працює та накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу);
  • на власний пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого нею ПДФО та додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за неї сплатив роботодавець (разом 4% - 600 гривень);
  • після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років;
  • весь час накопичення кошти людини працюють з дохідністю 0,25% вище інфляції на місяць;
  • отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні — 3 624 гривні (станом на 01.03.2021).

«В цьому прикладі середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини складе 3 117 гривень. Разом з солідарною пенсією людина отримуватиме 6 741 гривню, що становитиме 45% від її зарплати», — йдеться у повідомленні.

Інші сценарії щодо змін розміру накопичувальної пенсії у залежності від стажу людини та тривалості виплат, можна подивитись в інфографіці.

Нагадаємо, що в Україні планують впровадити накопичувальну пенсійну систему. Для частини громадян — тих, кому до виходу на пенсію залишилися лічені роки — така система не матиме сенсу. У зв'язку з цим Міністерство соціальної політики пропонує надати громадянам старше 50 років право відмовитися від участі в обов'язковій накопичувальній пенсійній системі.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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