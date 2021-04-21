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Гроші

Курс долара оновив «максимум» з лютого

18:59 21 квітня 2021
Рроші

На четвер, 22 квітня, встановлений офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

У порівнянні банківським днем 21 квітня курс долара піднявся на 5 копійок. У середу він становив 28 грн за долар. Показник 28,05 гривень за долар — максимальний з лютого 2021 року.

Завершилися валютні торги на міжбанку. На кінець дня покупка долара здійснювалася по 28,065 грн, а продаж — по 28,00 грн. За останній день долар подорожчав на 6 копійок.

Нагадаємо, прогнозується, що у другій половині 2021 року почнеться помірна девальвація гривні, до кінця року курс долара складе 28,9 грн, а в 2023 році ця валюта буде коштувати 31 грн.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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