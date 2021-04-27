27.67 / 27.86 33.28 / 33.66
Київ: 
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсії до кінця року підвищать ще тричі: названо точний графік збільшення виплат

14:21 27 квітня 2021
Пенсіонер

Після березневої індексації виплати стали більше для українських пенсіонерів в середньому на 185 гривень. Однак до кінця поточного року буде проведено перерахунок в різних категоріях пенсій, а також збільшена частина доплат, пише сайт видання «Сегодня» .

Апрель. З 1 квітня в Україні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам, які працюють не менше 24 місяців з дня призначення пенсії. Також в індивідуальному порядку збільшаться пенсії тим непрацюючим пенсіонерам, яким в цьому році виповниться 65 років. Якщо такий пенсіонер має трудовий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, то його пенсія не може бути меншою за 2400 гривень (40% мінімальної зарплати). Це збільшення відбудеться автоматично, без звернення до органів Пенсійного фонду.

Липень. З 1 липня планується підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1769 до 1854 гривень і відповідне збільшення мінімальної пенсії до 1854 гривень. У зв'язку з цим відбудеться збільшення надбавок, підвищень до пенсії (в т.ч. надбавки за понаднормовий стаж).

Грудень. З 1 грудня планується ще одне підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — до 1934 гривень (тобто на 80 гривень). Мінімальна пенсія з грудня не може бути менше 1934 гривень, відповідно перерахують всі надбавки.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики розповіли, чому з 1 вересня 2021 року в Україні скасовується доставка пенсій листоношами.

504

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

«Який негідник це придумав?» Валерій Меладзе бурхливо відреагував на слова Лорак про свого брата

Ярослава Притула-Хома

Як на зло бородатому Дзідзьо: Slavia вирішила змінити ім'я перед розлученням

Дан Балан і Тіна Кароль

«Дан Балан покинув чат»: Тіна Кароль зганьбилася, не зумівши назвати чоловічі імена на літеру «Д»

Людмила Балан

Підтримала Кароль: мама Дана Балана в платті «вище колін» звернулася до українців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.