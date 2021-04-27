Пенсії до кінця року підвищать ще тричі: названо точний графік збільшення виплат

Після березневої індексації виплати стали більше для українських пенсіонерів в середньому на 185 гривень. Однак до кінця поточного року буде проведено перерахунок в різних категоріях пенсій, а також збільшена частина доплат, пише сайт видання «Сегодня» .

Апрель. З 1 квітня в Україні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам, які працюють не менше 24 місяців з дня призначення пенсії. Також в індивідуальному порядку збільшаться пенсії тим непрацюючим пенсіонерам, яким в цьому році виповниться 65 років. Якщо такий пенсіонер має трудовий стаж не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, то його пенсія не може бути меншою за 2400 гривень (40% мінімальної зарплати). Це збільшення відбудеться автоматично, без звернення до органів Пенсійного фонду.

Липень. З 1 липня планується підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1769 до 1854 гривень і відповідне збільшення мінімальної пенсії до 1854 гривень. У зв'язку з цим відбудеться збільшення надбавок, підвищень до пенсії (в т.ч. надбавки за понаднормовий стаж).

Грудень. З 1 грудня планується ще одне підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — до 1934 гривень (тобто на 80 гривень). Мінімальна пенсія з грудня не може бути менше 1934 гривень, відповідно перерахують всі надбавки.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики розповіли, чому з 1 вересня 2021 року в Україні скасовується доставка пенсій листоношами.

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