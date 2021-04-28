Народний медіаконтроль за будівництвом аеропорту в Дніпрі: роботи на «ЗПС Зеленського» так і не розпочалися

Минуло кілька місяців після завершення тендеру з вибору підрядника на будівництво злітно-посадкової смуги для міжнародного аеропорту «Дніпро», але роботи тут так і не почалися. Про це повідомив сайт «Інформатор Дніпро», нагадавши, що президент Володимир Зеленський обіцяв до 2023 року побудувати нову злітно-посадкову смугу (ЗПС).

«Нам дуже хочеться побачити, як на будівельному майданчику товпиться техніка, люди снують туди-сюди, а ЗПС і термінал ростуть, як на дріжджах. Але поки картинка не радує», — пише видання, де розміщений фоторепортаж. На знімках зафіксована та ж ситуація, що й місяцем раніше: кілька одиниць старої техніки посеред величезного пустиря. Це явно не ознака активного будівництва, вважає «Інформатор Дніпро».

Як відомо, будівництво аеропорту розділене на дві частини в рамках державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу, яка належить державі в якості стратегічного об'єкта, фінансує держбюджет, а обраний державою ж підрядник «Альтіс-Констракшн» не може створити навіть видимості будівництва.

Іншу частину майбутнього аеропорту — пасажирський термінал аеровокзального комплексу — будує група DCH за гроші її президента, приватного інвестора проєкту Олександра Ярославського.

На приватній половині будівництва робота кипить: «Приватний інвестор уже провів тимчасові мережі енергопостачання, встановив офіс і підсобні приміщення, облаштував тимчасові дороги і зробив замовлення на виготовлення паль», — пишуть місцеві журналісти. На їхню думку, саме будівництво Ярославського держчиновники демонструють як відео- та фотодокази того, що держава займається будівництвом своєї частини аеропорту.

У публікації йдеться про те, що держава вже зірвало всі терміни реалізації своєї частини проекту. «Перший тендер на рекультивацію на 1,3 млн грн в середині квітня скасували, — нагадують представники громадського Медіаконтрол графік робіт „на державній половині“ майбутнього аеропорту. — Після цього оголосили другий конкурс, за яким аукціон повинен пройти 29 квітня, а роботу повинні здати 30 квітня. Судячи з усього, переможець вже відомий і під нього просто проводять торги».

Тим часом голова Держагентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хомяков в інтерв'ю виданню «Україна молода» обіцяв буквально наступне: «У другій половині квітня вже заплановані грунтові роботи. А в травні, за графіком, — бетонні роботи».

Але реальний стан на будівництві суперечить «віртуальній картинці», яку намагаються створити чиновники. А початок роботи нового аеропорту, як обіцяв дніпрянам президент Володимир Зеленський, швидше за все, буде зірвано. «Як в 2023 році у Києві будуть пояснювати відсутність аеропорту у Дніпрі, якщо з термінами не склалося», — цікавляться журналісти.

Фото «Інформатор»

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