Пенсії в Україні: експерт пояснив, чому виплати не зростатимуть найближчим часом

Постійно зростаючий дефіцит Пенсійного фонду не дозволяє збільшувати виплати пенсіонерам. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів колишній віце-прем'єр-міністр Кабінету міністрів України Павло Розенко.

«В уряду навіть немає коштів для виплат за зобов'язаннями, тобто пенсій, зафіксованих чинним законодавством. Як наслідок, розраховувати на зростання пенсій не доводиться в найближчій перспективі», — нарікає колишній віце-прем'єр-міністр.

При цьому Розенко вважає, що Кабмін постарається не допустити затримки виплат. Для цього Пенсійний фонд бере додаткові позики у державного казначейства. Тільки в цьому році їх було взято на 12 мільярдів гривень. Це призвело до того, що загальна сума боргу Пенсійного фонду перед казначейством досягла 70 млрд гривень.

Такої ситуації, за словами колишнього топ-чиновника, не було навіть в 2014—2015 роках, за часів серйозного економічного спаду і активних військових дій з Росією.

«Тобто тоді, коли наша економіка з об'єктивних причин впала і відбувалися коливання цін на споживчі товари, інфляція тощо. Тоді Пенсійний фонд не звертався до державної скарбниці за позиками», — пояснює Павло Розенко.

«Нинішнім пенсіонерам гроші виплачуватимуть вчасно і в повному обсязі. А ось що буде далі — подивимося», — прогнозує він.

При цьому колишній віце-прем'єр зазначає, що соціальні програми, зафіксовані законодавством, зокрема індексації перерахунок пенсій, розтягуються в часі. Так, збільшення виплат людям старше 75 років перенесено з початку 2021 року на жовтень. Тобто введення цієї ініціативи затримується на 10 місяців.

У продовженні ексклюзивного інтерв'ю, яке вийде незабаром, читайте про те, чому українці відмовляються офіційно працевлаштуватися, чи варто повертати держпенсії і переглядати захмарні виплати суддям, а також на яку пенсію розраховує сам Павло Розенко.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебная анонсувала індексацію пенсій з 1 липня для мільйона пенсіонерів, яким пенсія була призначена в 2018—2020 роках, а також для тих, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі.

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