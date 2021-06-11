Зміна прожиткового мінімуму: кому і на скільки підвищать пенсії з 1 липня

У липні 2021 року, коли мільйон українців отримає проіндексовані пенсії, запланований черговий етап підвищення пенсійних виплат у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Як повідомляє «НВ», мінімальна пенсія зросте на 85 гривень — до 1854 гривень. Ті, чия пенсія нараховувалася від заробітної плати, в п'ять разів вище за середню, отримають надбавку у 850 гривень.

Отримають надбавки пенсіонери низки категорій, зокрема, ліквідатори аварії на ЧАЕС, люди, які отримують пенсію за особливі заслуги або отримали інвалідність у зв'язку з війною.

Відповідно до закону, прожитковий мінімум та пов'язані з ним виплати ще раз переглянуть у кінці поточного року — 1 грудня. Планується, що мінімальна пенсія підвищиться до 1934 гривень, а максимальна (не більше десяти прожиткових мінімумів) — до 19340 гривень.

А на жовтень планується підвищення виплат пенсіонерам, які досягли віку 75−80 років — їм хочуть доплатити по 400 гривень.

Ексклюзивне інтерв'ю з екс-віце-прем'єром Павлом Розенко, який попередив про катастрофічнк зростанні дефіциту бюджету Пенсійного фонду і пояснив, чому найближчим часом не слід розраховувати на серйозне підвищення пенсій, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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