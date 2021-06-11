Долар двічі за тиждень оновив 11-місячний «мінімум»: офіційний курс від НБУ

Національний банк України на понеділок, 14 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,04 грн/дол., Тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,79 грн/євро, тобто гривня посилилася на 20 копійок.

На міжбанківському ринку 11 червня 2021 року, за даними компанії «Укрділінг», в порівнянні із закриттям попередньої сесії долар в продажу знизився на 8 копійок — до 27,04 гривень за долар, а в покупці — до 27,02 гривень за долар. Також на 27 копійок впав курс євро в продажу — до 32,76 гривень за євро.

Торги закрилися в діапазоні: долар — 27,0200 — 27,0400 грн, євро — 32,7482 — 32,7697 грн.

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