Автоматичного списання грошей через борги з ЖКГ не буде: у Мін'юсті зробили важливе роз'яснення

У Міністерстві юстиції роз'яснили положення наказу про списання боргів з рахунків українців, у тому числі у разі заборгованості за житлово-комунальні послуги або вчасно не сплачений штраф за порушення ПДР.

«Кошти на вашому банківському рахунку можуть бути арештовані в автоматизованому режимі, але при цьому не йдеться про їхнє автоматичне списання», — стверджують у міністерстві і додають, що з набранням чинності наказу були реалізовані технічні зміни інформаційної взаємодії виконавців з банками: «Раніше така процедура була досить складною, наразі взаємодія між виконавцями і банками відбувається в електронному вигляді, а не лише поштовим зв'язком».

У Мін'юсті зазначають, що факт заборгованості повинен підтвердити суд або інший орган (посадова особа). Якщо після цього боржник не погашає заборгованість, то у справу вступає Державна виконавча служба або приватні виконавці. Вони, зокрема, можуть заарештувати кошти на банківських рахунках боржника. Саме процедуру комунікації між виконавцями і банками було спрощено.

У відомстві додали, що на сьогоднішній день проводяться роботи з доопрацювання програмного забезпечення АСВП у напрямку запровадження автоматизації процесу отримання виконавцями інформації по банківських рахунках боржника, що передбачено положеннями Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках.

Після того, як програмне забезпечення повноцінно запрацює, банки повідомлятимуть в електронному режимі не лише факт наявності банківських рахунків у боржника, а й їхні номерні позначки і суми залишків.

При цьому у Мін'юсті уточнили, що з'явиться можливість накладати арешт виключно на один рахунок боржника в одному банку, а не на всі його рахунки в різних банківських установах, як це відбувається зараз. Відповідно, грошима на рахунках, що не підпали під арешт, власник зможе вільно розпоряджатися.

«Все це можливо тільки у разі відкриття виконавчого провадження», — додали у міністерстві.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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