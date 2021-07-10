Індексація пенсій військовим: в Кабміні назвали дату та суми підвищення

Підвищення пенсій для українців, яке відбулося з 1 липня, торкнеться і військових пенсіонерів — їм встановлюється щомісячна доплата. Про це в своєму Telegram-каналі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Зокрема, передбачається з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні», — інформує Шмигаль.

За його словами, передбачається також підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Більше 40 тисяч людей отримають підвищення майже в 700 гривень.

Зміни пов'язані з тим, що раніше питання індексації пенсій для військових не було врегульовано.

Нагадаємо, адвокат розповів «ФАКТАМ», як судова практика допоможе в перерахунку пенсій .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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