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Камбін затвердив підвищення пенсій військовим

13:54 14 липня 2021
Денис Шмигаль

У середу, 14 липня, після того, як ветерани МВС влаштували масовий мітинг під будівлею парламенту та спробували прорватися до Верховної Ради, вимагаючи виплати підвищених пенсій, уряд ухвалив відповідне рішення.

Як повідомляє очільник Кабміну Денис Шмигаль, майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати.

За його словами, ухвалене рішення передбачає встановлення щомісячних доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати у розмірі 3 854 гривні. Також передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Копію розпорядження у мережу виклав нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що раніше Мінсоц анонсував підвищення виплат війскослужбовцям та силовикам, які вийшли на пенсію до 1 березня 2018 року.

Фото зі сторінки Кабміну у соцмережах.

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