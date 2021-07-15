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Гроші

В Україні істотно подорожчали сигарети, горілка і пиво

18:50 15 липня 2021
Цигарка

В Україні триває стрімке зростання цін на тютюнові вироби та алкоголь. Як свідчать дані Державного агентства статистики, пиво з червня 2020 року по червень 2021 року подорожчало на 5,7% (до 18,59 грн за 0,5 л), а столові вина — на 3,2% (до 69,24 гривень за 0,75 л).

Найменше в структурі алкоголю, як не дивно, додала в ціні горілка — за неї в червні 2021 року платили на 1,3% більше, ніж в червні 2020 роки (93,31 грн за 0,5 л).

Набагато більше — майже на 20% за рік подорожчали сигарети. Такі тютюнові вироби з фільтром в червні 2021 року в середньому по Україні коштували по 47,81 гривень за пачку (на 19,5% дорожче, ніж у 2020 році), а без фільтра — 42,87 гривень (на 20,3% дорожче).

Нагадаємо, Рада майже зрівняла електронні та звичайні сигарети. З січня 2021 роки штрафи за продаж електронних сигарет підліткам, які не досягли 18 років, були збільшені до 13 600 гривень.

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