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Гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

20:00 17 липня 2021
гроші

В Україні не тільки відклали обіцяне підвищення пенсій для людей, яким виповнилося 75 років, але також вирішили ретельно перевірити всіх одержувачів соцвиплат. Про це пише «Судово-юридична газета».

У Пенсійному фонді визначилися з категоріями громадян, яким за законом можуть відмовити в отриманні пенсії.

Пенсіонери, в пенсійних документах яких знайдені помилки у прізвищі, а також ті, яким призначили пенсії за фальшивими документами, можуть законно позбутися своїх виплат.

Українці, які певний час жили за кордоном або не отримували виплати останні 6 місяців теж позбавляються пенсії згідно із законом.

Переселенці, або ті, що змінили місце проживання, також повинні звернутися до Пенсійного фонду з питанням про призначення виплат.

Відзначається, що рішення про скасування пенсії можна оскаржити і повернути собі виплати, якщо вони встановлені за законом. Позбавити пенсії може за своєю ініціативою Пенсійний фонд без звернення до суду.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, як зміняться соціальні виплати до кінця року.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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