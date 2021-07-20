Колекторам «зв'язали руки» новим законом, але тиск на позичальника триває: що робити в цій ситуації

Керуючий партнер Консалтингової компанії «Фінансова студія» кандидат економічних наук Євген Невмержицький в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, як поступати громадянину, якого переслідують колектори — нещодавно набув чинності закон про врегулювання питань заборгованостей та захисту боржників.

«Законодавство України й до недавнього ухвалення закону про колекторські послуги передбачало відповідальність і за вимагання, і за погрози, приниження гідності позичальників, та весь комплекс неправомірних дій для примусу позичальника сплатити борг», — зазначає експерт і додає, що це ж стосувалося не лише самих боржників, але й інших людей, які знайомі з позичальниками і можуть вплинути на них у плані погашення боргів.

За його словами, «колектрів-рекетирів», які влаштовували «полювання» на боржників та інших людей, можна було притягати до адміністративної та кримінальної відповідальності.

«Якщо після скарги позичальника тиск триває, потрібно звертатися у правоохоронні органи. Це означає, що проти позичальника здійснюється кримінальний злочин, за який несе відповідальність і кредитор», — зазначив Євген Невмержицький.

При цьому експерт додав, що у Національного банку України є право фіксувати тиск з боку колекторів та проводити розслідування, однак НБУ — не слідчий орган. Так що завдання з фіксації порушень — відповідальність самого позичальника. Так, розмову з погрозами можна записати або зняти на відео.

«Дані матеріали додаються до скарги, і НБУ зобов'язаний на неї реагувати. У будь-якому випадку цей закон поліпшить ситуацію з якістю надання колекторських послуг і зменшить кількість порушень прав позичальників», — каже економіст і уточнює, що даний закон навряд чи зможе повністю виключить порушення з боку колекторів.

«Якість роботи судової та правоохоронної системи залишається в цілому на низькому рівні, а НБУ поки не налагодив ефективну роботу щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, незважаючи на створення у Нацбанку спеціалізованого підрозділу, який має займається розглядом скарг клієнтів фінансових установ», — додав Євген Невмержицький.

Нагадаємо, що закон, який набув чинності 14 липня, чітко визначає правила поведінки для кредиторів і встановлює вимоги до кредитодавця та колекторських компаній. Їх, зокрема, зобов'язують дотримуватися норм етичної поведінки з боржником, а також інформувати його у разі залучення колекторської компанії або поступки права вимоги новому кредитору. При цьому фінустанови зобов'язують укладати договори тільки з колекторськими компаніями, включеними до реєстру, який веде НБУ, а також контролювати їхні дії.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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