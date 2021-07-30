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Гроші

Кабмін запропонував урізати виплати одній групі пенсіонерів: що про це відомо

11:43 30 липня 2021
гроші

В Україні, крім відтермінування по виплатах 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років, вирішили урізати суми грошової допомоги ветеранам до 9 травня та змінити правила отримання такої допомоги. Про це повідомляє «Страна».

Повідомляється, що на засіданні уряду 28 липня вирішили підготувати документ, в якому конкретно вказати, які категорії одержувачів й на які суми можуть розраховувати.

На сьогодні виплати до 9 травня складають від 3 до 10 мінімальних пенсій (мінімальна пенсія — близько 1,8 тисяч гривень).

У документі пропонується встановити учасникам війни додаткову виплату в розмірі 35% від прожиткового мінімуму (близько 650 гривень). На таку ж суму можуть розраховувати колишні в'язні концтаборів.

Вдовам ветеранів пропонують платити 55% від прожиткового мінімуму (близько тисячі гривень).

Учасникам бойових дій разова допомога буде встановлена в розмірі 85% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні це 1575,9 грн.).

Ветеранам з інвалідністю 1 групи будуть покладені виплати по 255% від прожиткового мінімуму (4,7 тисяч грн.), 2 групи — 225% (4,2 тисячі грн.), 3 групи — 195% (3,6 тисяч грн.).

Все разові виплати будуть перераховувати разом з пенсією.

Нагадаємо, уряд визначився з категоріями пенсіонерів, яким підвищать розмір пенсії у 2022 році.

Ексклюзивний матеріал про те, куди звертатися пенсіонерам, якщо їм відмовляють у перерахунку виплат, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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