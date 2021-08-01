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Індексації пенсій в серпні не буде: стало відомо, коли українці можуть сподіватися на підвищення виплат

20:29 1 серпня 2021
Гроші

«Звиклим» до індексації пенсій українцям не варто сподіватися на чергове підвищення в серпні: після липневої індексації, коли доплата у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму склала 100 грн для понад мільйон пенсіонерів, на останній місяць літа подібні кроки з боку Кабміну не заплановані. Про це пише ZN.ua.

Для українців старше 75 років підвищення пенсій перенесли на жовтень. Планується, що виплати збільшаться на 400 грн.

У серпні не підвищать і пенсії військовим. Кабмін вирішив заднім числом з 1 липня підвищити мінімальні пенсії військовослужбовцям та виплати бійцям, які втратили працездатність. У серпні мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 грн.

Не буде підвищення пенсій також для «чорнобильців». З 1 липня мінімальні розміри пенсії по інвалідності через Чорнобильську катастрофу становлять: для I групи інвалідності — 6000 грн, для II групи — 4800 грн, для III групи — 3700 грн; для дітей з інвалідністю — 3700 грн.

З 1 грудня збільшиться розмір мінімальної пенсії та доплати за понаднормовий стаж. Мінімальна пенсія для 65-річних виросте до 2600 грн, а мінімальна зарплата — до 6500 грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін запропонував скоротити виплати для однієї з категорій пенсіонерів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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