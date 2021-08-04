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Багатодітним сім'ям виплатять по 2 тисячі гривень на дитину, але не всім, — рішення Кабміну

14:16 4 серпня 2021
Гроші

У зв'язку з підготовкою до навчального року близько 145 тисяч дітей із малозабезпечених багатодітних сімей отримають додаткові виплати, раніше були збільшені пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Про фінансову допомогу при підготовці до школи повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«За ініціативи президента Володимира Зеленського, Уряд схвалив постанову про виплату по 2 тисячі гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6−18 років. Ці виплати допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі», — написав Шмигаль

За його словами, на програму буде витрачено 290 млн грн. Планується виплатити кошти вже в цьому місяці.

Текст документа опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, члени багатодітних сімей стали в Україні найбільш вразливою категорією.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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