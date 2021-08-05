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Гроші

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

7:47 5 серпня 2021
Лічильник

Відповідно до припущення, яке висловив в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» директор ТОВ «Волиньелектросбит» (Група Tolk) Дмитро Іванов, у вересні ціни на електроенергію можуть збільшитися. Даний факт підтвердив на брифінгу прес-секретар президента України Сергій Никифоров, пише НВ.

«РНБО на це виділила певний час. Думаю, що до Дня Незалежності, можливо раніше, подивимося, хто і скільки повинен платити. Але ключове: різкого зростання тарифів ми не побачимо», — сказав Нікіфоров.

За його словами, РНБО, уряд і енергорегулятор (НКРЕКУ) вирішують питання про систему оплати за електроенергію.

Зараз в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів — 1,68 грн / кВт-год. Міністр енергетики Герман Галущенко відзначав, що, незважаючи на запуск нової системи оплати, для побутових споживачів, які споживають в місяць менше 100 кВт-година (16 млн, або приблизно 40% домогосподарств), ціна буде навіть нижчою за діючу.

Також читайте про те, які комунальні послуги в Україні подорожчають до кінця 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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