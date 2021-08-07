Накопичувальні пенсії в Україні: на що можуть розраховувати пенсіонери

Впровадження другого рівня пенсійного забезпечення в Україні — обов'язкових пенсійних накопичень — все ще супроводжується суперечками. За одним із сценаріїв в спеціальний накопичувальний фонд, який буде державним, почнуть відраховувати по 2% від зарплати самі працівники (на першому етапі участь в експерименті візьмуть тільки працівники бюджетної сфери) і роботодавці.

Але в такому разі виникає питання — чи багато можна накопичити, відраховуючи щомісяця лише по 2% від зарплати, і на які пенсії в результаті зможуть розраховувати бюджетники.

Аналітик Інституту Growford Віктор Скаршевський в коментарі Стране підрахував, що при нинішніх зарплатах бюджетників (у середньому — 10 тисяч на місяць), навіть якщо перераховувати 4%, то за рік набіжить 4,8 тисячі, а за 20 років — 96 тисяч. Це дозволить отримувати пенсіонерові по 800 гривень на місяць протягом 10 років на заслуженому відпочинку. Якщо ж розбити виплати на 15 років, то буде ще менше — по 530 гривень на місяць, і навіть якщо збирати протягом усього страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію (35 років), то доплати становитимуть всього лише 30 гривень на місяць.

«У підсумку сума може бути вище. Але незрозуміло, що на той час буде з курсом долара і цінами в магазинах, і чи не перетворяться ці доплати взагалі в копійки», — констатує економіст.

Якщо ж обов'язкові відрахування зменшать удвічі — по 1% з ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб, розрахункові доплати будуть ще нижче — по 265−465 гривень в місяць в залежності від терміну накопичення і отримання пенсії.

Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова в інтерв'ю «ФАКТАМ висловила думку про те, що накопичувальна система в нашій країні може бути тільки загальнообов'язковою. При цьому вона зазначила, що спроби ввести її робилися ще з 2004 року або навіть раніше, нічого не виходить, адже «люди не хочуть дбати про своє майбутнє і не вірять пенсійним фондам».

«Українці просто нікому не вірять. В це все впирається», — констатувала вона.

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