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Накопичувальні пенсії в Україні: на кому будуть експериментувати

20:58 6 серпня 2021
Накопичувальні пенсії в Україні: на кому будуть експериментувати

У Кабміні поки орієнтуються на якийсь «пілотний проект» по впровадженню накопичувальних пенсій. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, на першому етапі він поширюватиметься тільки на кілька категорій громадян — соціальних працівників, військових, вчителів, медиків та інших «бюджетників».

Довкола подробиць нової накопичувальної схеми поки точаться суперечки.

Один з варіантів — в спеціальний накопичувальний фонд, який буде державним, почнуть відраховувати по 2% від зарплати самі працівники і роботодавці. Але при цьому податкове навантаження ні для тих, ні для інших не виросте. Просто будуть перерозподіляти ЄСВ (зараз 22%) і податок на доходи фізичних осіб (18%), пише Страна з посиланням на економіста, голову Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

Читайте також: Пенсії у солідарній системі не повинні залежати від зарплати, — Елла Лібанова

У свою чергу міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила, що система накопичувальних пенсій вирішить кілька проблем — по-перше, так можна буде підняти розмір пенсійних виплат, а по-друге, пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, можна буде передати у спадок.

Фото з Pixabay

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