Платити за тепло доведеться набагато більше: екс-міністр розповів, як збільшаться ціни в платіжках восени

Бездумне підвищення тарифів на комунальні послуги без аналізу загальної ситуації в країні призведе до того, що жителям деяких міст доведеться платити майже вдвічі більше в порівнянні з минулим роком. Таким прогнозом з «ФАКТАМИ» поділився міністр з питань житлово-комунального господарства (2007−2010 років) Олексій Кучеренко .

Як приклад він наводить звичайну квартиру площею близько 60 квадратних метрів.

«За моїми прогнозами, після введення нових цін сума в платіжці виросте на 1500 гривень відносно минулого сезону. Це я порахував тільки тепло. А ще до кінця не ясна ситуація з електроенергією та гарячою водою. Зараз вже гаряча вода в ряді регіонів подорожчала до 200 грн за куб. Сценарії будуть дуже неприємні й до них потрібно готуватися», — застерігає екс-міністр.

Причиною майбутнього цінового стрибка Олексій Кучеренко вважає те, що НАК «Нафтогаз» монопольно використовує своє становище, істотно підвищуючи ціни. У тарифі на тепло газ становить приблизно 75−80% собівартості. Більш того, тривають дискусії не тільки за вартістю, але й по жорсткій системі розрахунків, зокрема передоплати, фінансові гарантії тощо, які вимагає НАК з боку теплокомуненерго.

Уже зараз мери міст, вважає експерт, у вкрай важкому становищі — вони змушені укладати ці контракти, проте самі ще до кінця не розуміють, де брати гроші, як тільки почнеться опалювальний сезон. У країні дуже низька платоспроможність населення та невирішена проблема з боргами по «комуналці».

Нагадаємо, тарифне подорожчання відбувається нерівномірно — наведені дані по регіонах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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