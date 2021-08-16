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Гроші

Тариф приведуть до «собівартості»: стало відомо, хто найбільше постраждає від підвищення цін на тепло та гарячу воду

22:38 16 серпня 2021
гроші

Підвищення ціни на газ тягне за собою збільшення тарифів на тепло та гарячу воду, що дуже боляче вдарить по тім українцям, у кого ще залишилося централізоване водопостачання. Про це «ФАКТАМ» розповів міністр з питань житлово-комунального господарства (у 2007−2010 роках) Олексій Кучеренко.

На його думку, подорожчання торкнеться 60% населення України.

«У нас переважна більшість міст на центральному теплопостачанні. Це концентроване проживання населення. Зараз буде відбуватися кампанія, спрямована на приведення тарифів до так званої собівартості. Оскільки центр помилково і непродумано повністю передав весь процес тарифоутворення на місця, то цей процес буде дуже важким. Він уже почався і, наприклад, у Тернополі вже тариф виріс на 79%, у Старокостянтинові — на 65%, у Кременчуці — на 53%. Київ зараз розглядає варіант підвищення на 40−45%, приблизно такий же стрибок цін очікує Одесу та інші міста», — вважає експерт.

При цьому цифри підвищення залежать від того, яким був тариф — занижений чи ні, тому що там закладалася інша ціна газу.

Головну ж причину такого цінового стрибка Олексій Кучеренко бачить у тому, що НАК «Нафтогаз» монопольно використовує своє становище, істотно підвищуючи ціни. А в тарифі на тепло газ становить приблизно 75−80% собівартості.

Кучеренко також нагадав, що в Україні дуже низька платоспроможність населення і невирішена проблема з боргами по «комуналці».

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні зростуть тарифи на електроенергію. Українці платитимуть більше, не дивлячись на рішення уряду диференціювати тарифи залежно від обсягу споживання.

Інтерв'ю з ексміністром з питань житлово-комунального господарства Олексієм Кучеренком читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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