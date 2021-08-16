Тариф приведуть до «собівартості»: стало відомо, хто найбільше постраждає від підвищення цін на тепло та гарячу воду

Підвищення ціни на газ тягне за собою збільшення тарифів на тепло та гарячу воду, що дуже боляче вдарить по тім українцям, у кого ще залишилося централізоване водопостачання. Про це «ФАКТАМ» розповів міністр з питань житлово-комунального господарства (у 2007−2010 роках) Олексій Кучеренко.

На його думку, подорожчання торкнеться 60% населення України.

«У нас переважна більшість міст на центральному теплопостачанні. Це концентроване проживання населення. Зараз буде відбуватися кампанія, спрямована на приведення тарифів до так званої собівартості. Оскільки центр помилково і непродумано повністю передав весь процес тарифоутворення на місця, то цей процес буде дуже важким. Він уже почався і, наприклад, у Тернополі вже тариф виріс на 79%, у Старокостянтинові — на 65%, у Кременчуці — на 53%. Київ зараз розглядає варіант підвищення на 40−45%, приблизно такий же стрибок цін очікує Одесу та інші міста», — вважає експерт.

При цьому цифри підвищення залежать від того, яким був тариф — занижений чи ні, тому що там закладалася інша ціна газу.

Головну ж причину такого цінового стрибка Олексій Кучеренко бачить у тому, що НАК «Нафтогаз» монопольно використовує своє становище, істотно підвищуючи ціни. А в тарифі на тепло газ становить приблизно 75−80% собівартості.

Кучеренко також нагадав, що в Україні дуже низька платоспроможність населення і невирішена проблема з боргами по «комуналці».

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні зростуть тарифи на електроенергію. Українці платитимуть більше, не дивлячись на рішення уряду диференціювати тарифи залежно від обсягу споживання.

Інтерв'ю з ексміністром з питань житлово-комунального господарства Олексієм Кучеренком читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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