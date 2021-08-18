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Гроші

Шахраї крадуть гроші з рахунків і банківських карток по-новому: популярні «схеми»

12:56 18 серпня 2021
Карта

В Україні з'являються все нові способи обману для зняття грошей з картки, про один з яких повідомляли «ФАКТИ». Про найбільш популярні схеми співробітники Нацбанку розповіли УНН.

Шахрайство з використанням банкомату:

  • зняття готівки за допомогою «білого» пластику;
  • застосування скіммінгових інструментів — копіювання даних платіжних карт;
  • зняття коштів в банкоматі без відображення операції на рахунку — Transaction Reversal Fraud;
  • зняття готівки власником картки без реального отримання — Cash Trapping.

Шахрайстві в мережі:

  • застосування шкідливого софту — вірусів і підроблених сайтів, для отримання реквізитів або логінів/паролів доступу до систем інтернет/мобільного банкінгу;
  • продаж або передача скомпрометованих даних.

В термінальній мережі:

  • операції з підробленими/викраденими/втраченими платіжними картами;
  • отримання готівки в касі банку за підробленими документами та платіжною карткою;
  • дублюючі операції касира/оператора;
  • несанкціоноване списання — сума на чеку відрізняється від суми в розрахунку;
  • компрометація касиром даних платіжної картки під час розрахунків в торгово-сервісній мережі;
  • використання накладок (скімерів) на терміналах (за домовленістю з касирами) — зчитуються та передаються дані карти;
  • установка вірусів для пошкодження ПО терміналів.

У системах дистанційного обслуговування: установка вірусів для пошкодження ПО комп'ютерів і перехоплення паролів доступу до рахунків, інформації з секретних ключів/токенов і т.д.

Соціальна інженерія: виманювання персональних даних і реквізитів платіжних карток або спонукання до переказу коштів зловмисникам.

Нагадаємо, в мережі виявили сайт, який імітує систему BankID НБУ.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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Шахраї крадуть гроші з рахунків і банківських карток по-новому: популярні «схеми»

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