Шахраї крадуть гроші з рахунків і банківських карток по-новому: популярні «схеми»
В Україні з'являються все нові способи обману для зняття грошей з картки, про один з яких повідомляли «ФАКТИ». Про найбільш популярні схеми співробітники Нацбанку розповіли УНН.
Шахрайство з використанням банкомату:
- зняття готівки за допомогою «білого» пластику;
- застосування скіммінгових інструментів — копіювання даних платіжних карт;
- зняття коштів в банкоматі без відображення операції на рахунку — Transaction Reversal Fraud;
- зняття готівки власником картки без реального отримання — Cash Trapping.
Шахрайстві в мережі:
- застосування шкідливого софту — вірусів і підроблених сайтів, для отримання реквізитів або логінів/паролів доступу до систем інтернет/мобільного банкінгу;
- продаж або передача скомпрометованих даних.
В термінальній мережі:
- операції з підробленими/викраденими/втраченими платіжними картами;
- отримання готівки в касі банку за підробленими документами та платіжною карткою;
- дублюючі операції касира/оператора;
- несанкціоноване списання — сума на чеку відрізняється від суми в розрахунку;
- компрометація касиром даних платіжної картки під час розрахунків в торгово-сервісній мережі;
- використання накладок (скімерів) на терміналах (за домовленістю з касирами) — зчитуються та передаються дані карти;
- установка вірусів для пошкодження ПО терміналів.
У системах дистанційного обслуговування: установка вірусів для пошкодження ПО комп'ютерів і перехоплення паролів доступу до рахунків, інформації з секретних ключів/токенов і т.д.
Соціальна інженерія: виманювання персональних даних і реквізитів платіжних карток або спонукання до переказу коштів зловмисникам.
Нагадаємо, в мережі виявили сайт, який імітує систему BankID НБУ.
Фото: https://ua.depositphotos.com167
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