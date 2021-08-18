Шахраї крадуть гроші з рахунків і банківських карток по-новому: популярні «схеми»

В Україні з'являються все нові способи обману для зняття грошей з картки, про один з яких повідомляли «ФАКТИ». Про найбільш популярні схеми співробітники Нацбанку розповіли УНН.

Шахрайство з використанням банкомату:

зняття готівки за допомогою «білого» пластику;

застосування скіммінгових інструментів — копіювання даних платіжних карт;

зняття коштів в банкоматі без відображення операції на рахунку — Transaction Reversal Fraud;

зняття готівки власником картки без реального отримання — Cash Trapping.

Шахрайстві в мережі:

застосування шкідливого софту — вірусів і підроблених сайтів, для отримання реквізитів або логінів/паролів доступу до систем інтернет/мобільного банкінгу;

продаж або передача скомпрометованих даних.

В термінальній мережі:

операції з підробленими/викраденими/втраченими платіжними картами;

отримання готівки в касі банку за підробленими документами та платіжною карткою;

дублюючі операції касира/оператора;

несанкціоноване списання — сума на чеку відрізняється від суми в розрахунку;

компрометація касиром даних платіжної картки під час розрахунків в торгово-сервісній мережі;

використання накладок (скімерів) на терміналах (за домовленістю з касирами) — зчитуються та передаються дані карти;

установка вірусів для пошкодження ПО терміналів.

У системах дистанційного обслуговування: установка вірусів для пошкодження ПО комп'ютерів і перехоплення паролів доступу до рахунків, інформації з секретних ключів/токенов і т.д.

Соціальна інженерія: виманювання персональних даних і реквізитів платіжних карток або спонукання до переказу коштів зловмисникам.

Нагадаємо, в мережі виявили сайт, який імітує систему BankID НБУ.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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