Скільки повинні заробляти українці, щоб комуналка була посильною: у мережі порівняли тарифи в Україні та сусідніх країнах

В Україні, де ростуть ціни на продукти споживання, а також на послуги ЖКГ, платять за комуналку значно більше (у відсотковому відношенні до зарплати), ніж наші сусіди у Польщі та Словаччині.

Про це у соцмережах пише економіст, очільник «Союзу споживачів комунальних послуг» Олег Попенко. Для наочності він навів тарифи для поляків, які живуть у багатоквартирних будинках.

За його словами, середня зарплата у Польщі (станом на грудень 2020 року) становить 41 758 грн (1478 $), а середня платіжка — 6480 грн (967 злт). Виходить, що громадяни Польщі платять близько 15 відсотків зарплати за житло.

Він також навів дані про те, скільки коштують послуги ЖКГ у Словаччині:

Вода і каналізація — 2,67 євро (84,17 грн за куб), тобто на місяць до 3 куб — 253 грн.

Гаряча вода 13,02 євро (406,48 грн за куб).

Електроенергія 0,174 євро (5,35 грн за кВт / год.

«Оплата комунальних послуг у двокімнатній квартирі для сім'ї з 4 осіб становить у середньому 230 євро (7180 грн), а газ -15 євро за квартал. Загальна сума виходить з іншими виплатами у середньому 235 євро. Тобто співвідношення до середньомісячної зарплати — близько 20 відсотків», — пише експерт.

А в Україні ситуація наступна. «Комунальні тарифи — від 1840 до 3466 грн, тобто близько 3000 грн у середньому. Тобто співвідношення середньої місячної зарплати (Держстат дає 14 300 гривень, проте експерти кажуть про 9 тисяч) і комунальних платежів становить 30 відсотків», — пише Олег Попенко і додає, що середньостатистичний українець платить на 10 відсотків більше, ніж середній житель Словаччини, і у два рази більше, ніж громадянин Польщі.

«Щоб зрівнятися зі Словаччиною, всі українці повинні заробляти не менше 15 000 гривень на місяць, а не ті 7−8 тисяч як у регіонах», — додав експерт.

Ексклюзивне інтерв'ю з екс-міністром з питань ЖКГ Олексієм Кучеренком, в якому він розповів, якою буде ціна газу для населення, чи доведеться імпортувати електроенергію з Білорусії, як зміниться підхід до нарахування субсидій в новому опалювальному сезоні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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